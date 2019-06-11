В Казани выпускника отстранили от сдачи ЕГЭ из-за спрятанного в гипсе телефона

В Казани во время ЕГЭ по математике (профильный уровень) удалили из аудитории школьника — телефон он пронес в гипсе на руке, который зазвонил прямо во время экзамена. Как отметили в Минобрнауки, организаторы и наблюдатели слышали сигнал металлоискателя при досмотре выпускника, однако так и не смогли обнаружить у него посторонние предметы и допустили до экзамена.

Впоследствии его работу аннулировали. Теперь выпускник сможет сдать экзамен только в сентябре — после отстранения от сдачи математики профильного уровня школьник сможет сдать только базовый уровень. С результатами последнего невозможно поступить в технические вузы.

Всего с начала основной волны ЕГЭ 522 сдающих были удалены с экзамена. Они использовали шпаргалки и мобильные телефоны. Также Рособрнадзор выявил 14 нарушителей, которые выложили свои задания в интернете — их работы также аннулировали.

“Ъ-Казань”