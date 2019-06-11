Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах

Синоптики гидрометцентра Татарстана объявили в регионе штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах (4-й класс — «возникновение огня возможно только при особо неблагоприятных условиях»). Предупреждение будет действовать с 12 по 17 июня.

В среду, 12 июня, в службе ожидают 2126 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 1520 м/с.

Как писал “Ъ-Казань”, профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев прогнозирует, что на этой неделе жара сменится похолоданием до восьми градусов.

“Ъ-Казань”