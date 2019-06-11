МЧС Кубани сделало штормовое предупреждение

В ближайшие несколько часов а Краснодарском крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Неблагоприятная погода продлится по 13 июня, сообщает МЧС по краю. На реках юго-восточной, юго-западной части Кубани, а также Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидается подъем воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на Кубани ожидаются кратковременный дождь, гроза, в предгорных и горных районах вечером и во второй половине дня 12 июня местами сильный дождь, град. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза.

Андрей Ульченко