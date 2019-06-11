Краснодарский бизнесмен привлек 0,5 млрд рублей инвестиций в IT-сервис golama

Сервис доставки продуктов golama, основанный бизнесменом из Краснодара Евгением Львовым (является соучредителем ГК «Везет»), заключил предварительный договор об инвестициях с Veb Ventures (ранее «ВЭБ Инновации»), сообщили в golama. Запланированный объем вложенных средств составляет 500 млн руб. Привлеченные деньги будут направлены на развитие сервиса доставки продуктов в Москве и выход компании в другие регионы.

«Мы гордимся, что именно наш быстрорастущий проект привлек внимание столь серьезного финансового игрока. Сервис golama планирует выходить на новые рынки, партнерство с VEB Ventures может помочь реализовать эти планы», - сообщил господин Львов.

Стартап под названием golama работает с марта 2018 года. За это время, по данным сервиса, было привлечено около 400 млн руб. инвестиций. На сегодняшний день компания занимается поставками продуктов и товаров для дома в Москве, выполняет в среднем 1,6 тыс. заказов в сутки. В планах golama выйти в города-миллионники в 2020 году.

VEB Ventures входит в группу ВЭБ.РФ, компания создана для поддержки высокотехнологичных проектов через управление венчурными фондами. Она занимается финансированием перспективных предприятий с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействием российским стартапам в выходе на международные рынки.

Андрей Ульченко