Повреждение деревьев в воронежском Северном лесу изучит полиция

Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем областного департамента природных ресурсов и экологии Алексеем Карякиным после обращений жителей Воронежа по поводу отверстий в деревьях на территории природного парка «Северный лес». Активисты ранее высказывали опасения, что поврежденные деревья пересохнут, после чего территория парка может быть застроена. По словам господина Карякина, сотрудники департамента вместе со специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Воронежской области», ФГБУ «ВНИИЛГиС биотех», Подгоренского участкового лесничества, городского управления экологии, ООО «Объединенные питомники» и представителями инициативной группы «Северный лес» обследовали территорию. Была выявлена 141 поврежденная сосна. Материалы направлены в полицию «для проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления нарушителей режима особой охраны природного парка и привлечения их к ответственности», следует из сообщения облправительства. При этом, по словам господина Карякина, факты усыхания деревьев пока не установлены. Господин Гусев поручил продолжать мониторинг.

О проекте зеленого пояса вокруг Воронежа читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Северный лес” вырос из зеленого пояса».

Олег Мухин