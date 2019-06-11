«Волжское пароходство» окажет содействие в расследовании пожара в порту Махачкалы Из-за пожара на танкере компании погибли трое человек

Судоходная компания «Волжское пароходство», владеющая танкером «ВФ-16», на котором сегодня в порту Махачкалы произошел пожар, намерена оказать «всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории». Об этом говорится на сайте компании.

Ранее стало известно, что около 04:30 на танкере во время выгрузки сырой нефти в порту Махачалы произошел взрыв в машинном отделении, начался пожар. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось локализовать его к 10:24. В 12:40 они ликвидировали открытое горение, а к 13:20 тушение пожара завершилось. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

На борту находилось 12 членов экипажа. Трое из погибли, их тела нашли сотрудники МЧС.

Девять членов экипажа эвакуировались на берег, из них пострадали трое и были отправлены в больницы.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 60 сотрудников ГУ МЧС Республики Дагестан и 16 единиц техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. По данным республиканского МЧС, угрозы разлива нефти в порту Махачкалы нет.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

АО «Судоходная компания Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году. Уставный капитал 1,17 млрд руб. Основной вид деятельности — деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Управляющий директор Юрий Гильц. Головная компания — Fletcher Group Holdings Limited (Кипр). Входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина. Прибыль компании за 2018 год составила 1,73 млрд руб., выручка — 7,8 млрд руб.

Компании принадлежит 200 судов сухогрузного и танкерного флота. На долю компании приходится более половины грузооборота внутреннего водного транспорта страны. Объем перевозок в 2018 году составил 10,8 млн т.

Александра Викулова