Регион хочет перейти на цифру

В рамках ПМЭФ-2019 представители Самарской области заключили несколько крупных инвестиционных соглашений. Одно из них касается инвестиций в регион 2 млрд руб. на цифровизацию экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. Также предполагается реализация проектов, нацеленных на повышение безопасности городской среды и эффективное использование ресурсов экономики Самарской области. В правительстве считают, что это позволит в кратчайшие сроки перейти на "цифровые рельсы" в рамках федеральной программы "Цифровая экономика". Эксперты считают, что цифровизация необходима, но на отработку всех запланированных к внедрению систем уйдет до нескольких лет.

В Санкт-Петербурге завершилась работа международного экономического форума, на котором также была представлена экспозиция Самарской области, демонстрировалась продукция, производимая в регионе, и проходили встречи с инвесторами.

В рамках ПМЭФ-2019 представители Самарской области заключили несколько крупных инвестиционных соглашений. Одно из них касается инвестиций в регион 2 млрд руб. на цифровизацию экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. Также предполагается реализация проектов, нацеленных на повышение безопасности городской среды и эффективное использование ресурсов экономики Самарской области. В правительстве считают, что это позволит в кратчайшие сроки перейти на «цифровые рельсы» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

Средства в цифровизацию региона будут инвестированы до конца 2020 года. Речь идет о цифровизации экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. Кроме того, в рамках работы предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«На территории Самарской области будут реализованы технологические проекты с использованием инновационных ИТ и телеком-решений, в том числе big data, системной интеграции, облачных сервисов, “интернета вещей”, искусственного интеллекта и решений по кибербезопасности»,– говорится в сообщении правительства.

Также предполагается реализация проектов, нацеленных на повышение безопасности городской среды и эффективное использование ресурсов экономики Самарской области.

Помимо прочего, произойдет запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город». Работа будет проведена в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали на ПМЭФ-2019 и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделят проектам дорожного строительства и логистики, а также развитию медицинских цифровых сервисов. Их планируется воплотить в жизнь вместе с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед считает, что одним из наиболее важных направлений является проект на основе искусственного интеллекта в области медицины. «Это то, что сейчас просто необходимо. Кроме того, мы разработали проекты в области цифровизации потока пациентов в медицинских учреждениях, ухода от привычных в нашем понимании регистратур»,— рассказал он.

И.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов считает, что соглашение позволит дать стимул для развития современных технологий в регионе. «Самарская область входит в десятку регионов с наиболее высоким проникновением инновационных услуг. Сотрудничество с одним из крупнейших в России телекоммуникационных операторов даст стимул для дальнейшего развития и внедрения современных технологий во всех значимых отраслях экономики региона и позволит повысить качество жизни и уровень комфорта жителей Самарской области»,- прокомментировал подписание и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Заместитель руководителя Регионального центра общественного контроля Самарской области «ЖКХ Контроль» Игорь Косилов не уверен, что удастся в скором будущем внедрить все планируемые наработки. «Как оптимист, считаю, что применение всех запланированных систем – это во благо нашему региону. Но если посмотреть на существующие факты, то можно увидеть, что не все участники, которые будут задействованы в реализации проекта, такого, к примеру, как “Умный город”, добросовестно исполняют свои обязательства»,- сказал господин Косилов.

По его мнению, нельзя принять все системы одномоментно, ко всему нужно подходить постепенно. Он привел пример с действующей сейчас системой ГИС ЖКХ, которая до сих пор работает некорректно, а также внедрение единого оператора по уборке ТКО. По словам эксперта, это хорошие идеи, которые не были отработаны. Поэтому сейчас инициативы, обозначенные в соглашении, внедрять нужно, но реализовывать постепенно, чтобы технологии имели реальное применение, отмечает господин Косилов.

Вячеслав Сорокин