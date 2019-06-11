Суд досрочно освободил осужденного за взятку бывшего главного архитектора Воронежа

Судья Центрального райсуда Воронежа Ирина Бурчакова удовлетворила ходатайство адвоката бывшего руководителя городского управления главного архитектора Антона Шевелева об условно-досрочном освобождении от неотбытой части трехлетнего лишения свободы — 8 месяцев 16 дней. Об этом сообщили в суде. Антон Шевелев отбывал наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Воронежской области за получение 990 тыс. руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за согласование архитектурной документации с нескольких проектных контор. До этого осужденный трижды безуспешно подавал ходатайство об УДО.

Осужденный находился под стражей с 16 августа 2018 года. Тогда, учитывая признание вины и перечень смягчающих обстоятельств, судья Ленинского райсуда Воронежа Денис Гриценко счел возможным применение ст. 64 УК РФ, назначив экс-чиновнику три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в двукратном размере взятки — 7,14 млн руб. В срок отбывания наказания были также зачтены 1,5 года под домашним арестом.

Подробнее о деле Антона Шевелева читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Бывший главный архитектор Воронежа получил три года».

Мария Старикова