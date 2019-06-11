Доля иностранного туристического потока в Красную Поляну вырастет до 25%

Новым регулярным рейсом из Дубаи в Сочи прибыла первая группа туристов. Также среди гостей из ОАЭ были представители зарубежных туроператоров и туристических компаний, иностранные журналисты и блогеры.

В течение четырех дней тура гости посетили все знаковые места Красной Поляны и города Сочи, побывали в лучших ресторанах, поднялись в горы, а также познакомились с проектами игорной зоны «Красная Поляна».

Рейсы организованы два раза в неделю, для граждан обоих государств в течение первых 90 дней действует безвизовый режим.

По прогнозам аналитиков, доля иностранного туристического потока в игорную зону «Красная Поляна» увеличится до 25%. После введения прямых рейсов Сочи - Тель-Авив иностранный туристический поток вырос на 11% и сейчас составляет 16% от общего количества посетителей.

Елена Рыжкова