Дело о насилии в отделе полиции №7 Уфы передается в суд

Прокуратура Советского района Уфы передает в суд уголовное дело по обвинению в превышении полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) старшего оперуполномоченного отдела полиции №7 Уфы Рустама Азнабаева. По версии следствия, в июле 2018 года полицейский применил насилие по отношению к 17-летней уфимке, когда пытался добиться от нее признательных показаний в грабеже. Для этого, как сообщают в СУ СКР, он надел ей наручники, связал тело автомобильным тросом и избил. Несовершеннолетняя удерживалась в отделе полиции 12 часов без оформления протокола. После того, как девушка обратилась в Следственный комитет, полицейский скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Спустя неделю он добровольно явился в следственный отдел, но вину не признал.

В пресс-службе башкирского МВД подтвердили, что обвиняемый вины не признал. Служебная проверка его вины также не установила. В министерстве не исключают, что потерпевшая оговорила полицейского, чтобы избежать уголовного преследования.

Олег Вахитов