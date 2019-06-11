В Краснодаре планируют благоустроить 4 сквера и 2 бульвара

В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодаре благоустроят 4 сквера и 2 бульвара. Данные работы станут самым крупным обновлением зеленых зон города, сообщают в пресс-службе администрации Краснодара. Обустройство территории уже началось в сквере «Фестивальный» (пересечение улиц им. Атарбекова и им. Тургенева), где помимо высадки новых деревьев и кустарников планируется обновление инфраструктуры, включая создание новых игровых и спортивных площадок.

«Символично, что благоустройство начинается именно с этого сквера. Один из наиболее популярных и действительно любимых - это по сути центр всего микрорайона. Конечно, настало время его преображения и обновления», - сказал мэр города Евгений Первышов во время посещения сквера «Фестивальный».

Как отметил глава Краснодара, в период с 2017 по 2019 года в Краснодаре будет закончено благоустройство 12 зеленых зон, две из которых (сквер «Садовый» и сквер 80-летия образования Краснодарского края) являются новыми рекреационными территориями.

Марат Бабаев