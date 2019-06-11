На ремонт ливневок в Ижевске выделят 10 млн рублей

В 2019 году на ремонт ливневок в Ижевске выделят 10 млн руб. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в рамках пресс конференции.

«В этом году запланировано проведение ремонтных работ на объектах: Орджоникидзе в районе завода Нефтемаш, 9-я Подлесная в районе ГСК Октябрь, улица Новая Восьмая СНТ Любитель, улица Южная, улица Сивкова 103, улица Ковалевской в районе домов 12, 14, улица Коммунаров 171, улица Воровского 134А и 136»,— отметил господин Бекмеметьев.

В марте 2019 года сообщалось, что власти Ижевска заложат 172 млн руб. на ремонт ливневой канализации. Тогда глава Ижевска заявлял, что в этом году они попытаются подступиться к тому, чтобы сделать проект на первую очередь, а работы проведут на самых подтопляемых объектах. Отметим, что документы по полной технической реконструкции ливневок были подготовлены еще в 2015 году. Тогда работы оценили в 9,26 млрд руб.