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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежская корпорация «Риф» может разместить в ОЭЗ «Центр» радиоэлектронное предприятие

АО «Корпорация НПО «РИФ» рассматривает возможность размещения нового производственного комплекса на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр». Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Гендиректор корпорации Александр Иванов представил главе региона Александру Гусеву два производственных инвестпроекта: изготовление радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС и производство по изготовлению стеклянной тары. Проектная мощность первой площадки составит порядка 3 тыс. комплектов в год, порядка 90% которых планируется экспортировать. Второй проект предполагает выпуск 900 млн бутылок в год.

В итоге Александр Гусев поручил подобрать подходящий участок в границах ОЭЗ для размещения микроэлектронного производства. Для стеклотарного предприятия губернатор предложил рассмотреть земельный участок в индустриальном парке «Масловский» неподалеку от ОЭЗ ППТ или в других районах региона — Хохольском, Подгоренском.

Мария Старикова


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