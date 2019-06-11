Мэрия Воронежа утвердила план ДСК по развитию территории ветхого левобережного квартала

Мэрия Воронежа утвердила планировку территории, ограниченной улицами Брусилова, Ленинский проспект, Порт-Артурская и пер. Репина, на левом берегу Воронежа по результатам публичных слушаний. Соответствующее поставновление опубликовано на сайте городской администрации. Теперь застройщик ООО «ДСК-1» (структура крупнейшего в Черноземье застройщика «ДСК», контролируется семьей сенатора Сергея Лукина) может готовить проектную документацию, а затем приступать к строительству. Компания, напомним, получила право развивать территорию по результатам открытого аукциона в конце 2016 года.

Общая площадь проектируемой территории составляет 21,13 га (включая застроенную территорию, подлежащую развитию, площадью 3,1 га). Территория существующей (сохраняемой) застройки составляет 5,93 га, под развитие многоквартирной многоэтажной жилой застройки после сноса малоэтажной отводится 12 га, улицы и дороги общего пользования составляют 3,2 га. После сноса планируется в пять этапов построить десять 7-17-этажных домов с полным инженерным обеспечением, а также школу и многофункциональное здание с подземной парковкой. Общая площадь снесенных квартир составит 26,7 тыс. кв. м, общая площадь квартир новой застройки — 104,7 тыс. кв. м при общей площади зданий и сооружений 202,1 тыс. кв. м.

О другом проекте девелопера читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «ДСК застроит мясокомбинат».

Мария Старикова