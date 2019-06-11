«Банк Русский стандарт» в Сочи оштрафовали на 26 млн рублей за взятку приставу

Суд оштрафовал одно из кредитных учреждений, работающих в Сочи, на 26 млн руб. за предложение взятки судебному приставу, сообщает прокуратура края. Название банка не уточняется. По данным «РБК Краснодар», речь идет о банке «Русский стандарт».

В суде установлено, что в апреле 2019 года сотрудник кредитного учреждения сделал предложение приставу о вознаграждение в размере 5% от суммы арестованных у должников банка денежных средств. Тем самым компания планировала повысить эффективность работы по взысканию долгов. С учетом находящихся у пристава исполнительных производств, сумма вознаграждения составила бы около 2,6 млн руб. Сотрудник УФССП от предложения отказался и рассказал о коррупционном предложении в прокуратуре.

Андрей Ульченко