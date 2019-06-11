В Оренбуржье снизилось количество безработных

С начала июня количество безработных в Оренбургской области снизилось на 381 человек и сегодня составляет 14 659, количество вакансий выросло на 624. Уровень регистрируемой безработицы – 1,46%. Об этом сообщает областное правительство.

Областное министерство труда и занятости населения в рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», проводит еженедельный мониторинг состояния занятости на предприятиях области. Так, численность работников, находящихся под риском увольнения, уменьшилась на 155 человек и сегодня составляет 1264. Основная часть будет переведена на рабочие места внутри предприятий или трудоустроена на вновь созданные.

«В областном банке данных 11,2 тысячи вакансий. Требуются врачи, медицинские сестры, фельдшера, учителя, инженеры, водители, трактористы, токари, электрогазосварщики и другие»,– говорят в облправительстве.

Ани Айвазян