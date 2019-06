Нишевый парфюмерный бренд Atkinson выпускает новый восточный аромат

Удовая коллекция уважаемой английской марки Atkinson, которой исполнилось 200 лет, в этом году пополняется новым, пятым ароматом. The Other Side of Oud — это композиция, воплощающая историю создания Арабского государства, визит принца Хусейна в Великобританию, встречу с королем Георгом V. Считается, что в рамках своего визита он посетил и парфюмерный Дом Atkinson и линия восточных ароматов Дома создавалась по итогам пожеланий принца. The Other Side of the Oud придумывали уже современные парфюмеры, Морис Русель и Пьер Геро и, помимо уда, включили в ольфакторную композицию ноты кардамона, имбиря, корицы, ванили и цветков герани и кофейного дерева.