Объем господдержки частных школ и детсадов в Башкирии составил 140 млн рублей

Бюджет Башкирии в текущем году выделил на поддержку частных детских садов и школ суммарно около 140 млн руб.: 103,71 млн на детсады и 38,5 млн руб. — на школы, сообщила на заседании круглого стола по вопросам регулирования деятельности негосударственных образовательных организаций замминистра образования республики Гузель Ахметшина. По ее словам, бюджетные средства были направлены на возмещение затрат учреждений на оплату труда, покупку учебников и пособий, игрушек и игр. Содержание зданий и помещений частных образовательных учреждений государство не субсидирует, отметила замминистра. Еще около 1 млн руб. власти региона выделили на компенсации расходов родителей, дети которых учатся в частных учреждениях. Гузель Ахметшина сообщила, что раньше субсидии выделялись адресно, теперь «все родители, которые заявятся, и в частных детских садах тоже, будут иметь право на получение указанной компенсации».

В Башкирии, по данным подразделения Рособрнадзора, работают 10 частных школ и 34 частных детских сада.

О том, как власти Уфы обсуждали возможность компенсации родителям затрат на платное образование, подробнее в материале «Частным детским садам и школам в Уфе планируют предоставить субсидии из городского бюджета».