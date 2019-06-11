Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о том, как часовая компания презентует свои проекты в рамках Art Comission.

В прошлом году часовая компания Audemars Piguet выпустила увесистый том, посвященный истории сложных часов, созданных мануфактурой в XX веке. «Это не проект отдела маркетинга», — комментировали выпуск тогда. И это правда был совершенно не проект отдела маркетинга, а серьезное научное исследование.

«Это не проект отдела маркетинга» — вообще фраза, применимая чуть ли не ко всем проектам Audemars Piguet. Уж не знаю, благодаря ли тому, что компания независима, тому ли, что ею до сих пор управляют потомки основателей, но инициативы у швейцарских часовщиков крайне интересные. Джунгли Амазонки они начали защищать тогда, когда быть защитником экологии и социально ответственной компанией еще не превратилось в моду. А свой проект в искусстве — Audemars Piguet Art Comission — сделали совершенно ни на что не похожим. Суть его в том, что каждый год к сотрудничеству приглашают нового куратора, а тот выбирает художника, который должен реализовать масштабный проект и представить его на одной из ярмарок Art Basel.

Партнером Art Basel компания Audemars Piguet стала семь лет назад, а уже в 2015-м представила на первую работу в рамках Art Comission — проект Роберта Мейера. В прошлом году проект был просто невероятного масштаба: инсталляция дуэта Semiconductor была создана совместно с полусотней специалистов ЦЕРНа. В нынешнем году решили сделать перерыв, куратора 2020-го года объявят сразу после Art Basel в Швейцарии, но это не значит, что на этом самом Art Basel, открывающемся на днях, ничего происходить не будет.

Традиционно Audemars Piguet совершенно необычным способом оформит свой lounge. Отвечал за оформление Фернандо Мастранджело. Но и этим Audemars Piguet не ограничится. В lounge — и это впервые — будет звуковая инсталляция Яны Виндерен, очень яркой художницы, специализирующейся на исследовании звука. В день открытия она устроит живой перформанс. Так что тут будет на что посмотреть и что услышать.