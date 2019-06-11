«В каждом классе недвижимости у клиентов свои предпочтения» Светлана Бардина — о требованиях покупателей к кухням

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, какую планировку кухонь клинеты предпочитают больше.

В каждом классе недвижимости у клиентов свои предпочтения относительно квартирографии. В жилых комплексах комфорт-класса, например, площадь кухни для покупателей зачастую важнее планировки всей остальной квартиры.

По данным аналитиков ГК ФСК, для 34% потенциальных покупателей московского жилья комфорт-класса тип кухни не имеет принципиального значения: они готовы рассмотреть как вариант с объединенной кухней-гостиной, характерный для квартир европланировки, так и классическую отдельную кухню. Правда, второй вариант устроит 37% опрошенных, оставшиеся 29% принципиально рассматривают только евроформат.

Похожая статистика отмечается и в пригородной зоне Московской области: потенциальные покупатели квартир в местных ЖК комфорт-класса голосуют за классическую кухню в 39% случаев, 27% выбирают объединенный вариант, 34% не имеют выраженных предпочтений.

Но гораздо более строгими оказались требования покупателей к площади кухни: рассмотреть вариант планировки с кухонной зоной менее 6 кв. м готовы лишь 8%, от 6 до 7 кв. м — 12% опрошенных. Среди семейных покупателей доли оказались еще ниже.

Эксперты так объясняют ситуацию: сейчас на рынке комфорт-класса весьма активны различные возрастные группы покупателей, отчасти этим объясняется спрос на разные типы планировки. Покупатели в возрасте 20-29 лет чаще выбирают евроформат. Среди покупателей от 30 до 40 лет спрос на оба варианта примерно одинаков — 54% в пользу классики — тогда как клиенты более старших возрастов тяготеют исключительно к классическим планировкам. При этом авторские проекты квартир с эркерами, вторым светом и террасами востребованы у всех возрастных аудиторий, продажи распределяются между ними практически равномерно.