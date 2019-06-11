Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о пляжах и достопримечательностях островов.

Государство Антигуа и Барбуда сегодня. Безвизовый режим для россиян и полное погружение в нирвану. Райские острова в Вест-Индии, один из которых временно не функционирует, я имею в виду Барбуду. Два года назад ураган Ирма разрушил здесь почти все созданное руками человека. Остров отстраивается заново — крепко, надежно. И сейчас уже можно посетить его уникальные пляжи с песком розоватого оттенка.

Но вернемся на Антигуа. В местном аэропорту с вас не возьмут даже пошлины. Дескать, иди брат, отдыхай и ни о чем не думай. Конечно, я не подсчитывал точно, но, говорят, здесь 365 пляжей — на каждый день года отдельный. Думаю, проверить не сможет никто: местная акуна матата творит с отдыхающими чудеса, и порой, лежа под пальмами, даже с одного бока на другой переворачиваться лень. Ром, разбавленный соком манго, фрукты, морепродукты… А ночью в бунгало, приятная прохлада простыней для горячей от солнца кожи и шелест океана с шепотом листьев пышной тропической растительности. Нет, можно, естественно, заставить себя, взять на прокат автомобиль, покататься по окрестностям. Очень колоритные, раскрашенные в разные цвета домики местных поселков на контрасте с зеленью пальм, столица Сент-Джонс, с бутиками, ресторанами и прочими атрибутами светской жизни, откуда тебя словно магнитом тянет обратно к бунгало, на берег, где легкий бриз примет в свои нежные объятья и максимум на что ты будешь способен — это разглядывать через маску коралловых рыбок, мягко перекатываясь всем телом с волны на волну и, лежа на песке, постигать вечность, так и не перевернувшись на другой бок…