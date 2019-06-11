Сближение с искусством

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как простым гражданам и ценителям прекрасно предлагают сблизиться с произведениями искусств.

Я рассказывал месяца три назад об инициативе Фонда Бейелера в Базеле — это Швейцария. Руководители Фонда тогда предложили любому швейцарцу в частном доме разместить на один день картину Пабло Пикассо «Бюст женщины в шляпе (Дора)» 1939 года. Это была рекламная акция в рамках выставки «Молодой Пикассо. Голубой и розовый периоды». Акция должна была доказать, что в Швейцарии можно не только в музеях безопасно хранить и выставлять произведения искусства, но делать это и в частных обиталищах.

Конкурс претендентов выиграл фермер Ханспетер Бенц, который и вывесил в своем амбаре 16 апреля указанное полотно. Безопасность гарантировалась так называемой «умной рамкой», с функцией GPS-слежения, которая включает сигнализацию при обнаружении любого несанкционированного движения. Датчики контролировали даже экологическое состояние окружающей картину среды. Хочу напомнить, что похожий портрет Доры Маар — «Сидящая женщина в синем платье» того же 1939 года — был продан в 2017-м на Christie`s за $45 млн. Так что ищите в соцсетях луки фермы швейцарца Ханспетера с запоминающейся фамилией Бенц.

Это была новость из швейцарской глубинки, а вот из французской: теперь можно переночевать в поместье Клода Моне в Живерни в Нормандии. Это акция фирмы Airbnb. Провести ночь в «Голубом доме» можно за $225, однако, если вы займете только первый этаж, будет вам скидка.

Газета The Art Newspaper Russia в связке с этой новостью упоминает о недавнем конкурсе с условным названием «Переночуйте в Лувре рядом с Моной Лизой». Два победителя действительно провели ночь в главном музее мира, также в апреле. Сначала была экскурсия после закрытия музея, аперитив в зале с Джокондой, ужин рядом с Венерой Милосской и акустический концерт в покоях Наполеона III. А потом ночь в знаменитой стеклянной пирамиде, где была установлена огромная двуспальная кровать.