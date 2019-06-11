На Санкт-Петербургском южном полукольце запущен новый путепровод у станции Мга

В Ленобласти запущен в эксплуатацию новый путепровод на Санкт-Петербургском южном полукольце у железнодорожной станции Мга. Виадук позволит снять все ограничения движения грузового транспорта, действовавшие на этом участке с 2015 года, и соединит четыре федеральные трассы — Московское, Киевское, Таллинское и Мурманское шоссе, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В рамках проекта построено четыре съезда, возведена одна транспортная развязка. Длина путепровода составляет почти 200 метров, он пересекает шесть железнодорожных путей. Заказчиком работ выступило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть представила в федеральное правительство проекты строительства и реконструкции дорожной сети за 22 млрд рублей.