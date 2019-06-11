В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным на 15:05, на проблемы с мессенджером пожаловались около 1,2 тыс. человек.

Среди сообщивших о проблеме у 95% пользователей Telegram не подключается к работе, у 4% не отправляются сообщения. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Хабаровска и Киева.

Напомним, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Осенью 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб., а затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Вице-премьер Максим Акимов назвал незрелыми технические решения для блокировки Telegram.

Чему чиновников научила безуспешная блокировка Telegram, читайте в публикации “Ъ”.