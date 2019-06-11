Виноделы Кубани увеличат экспорт вина в 1,5 раза

На всероссийском совещании по развитию виноградарства и виноделия обсуждалось стимулирование развития отрасли. По словам вице-губерноатора Кубани Андрея Коробки доля кубанских производителей вин на рынке страны составляет почти 50%, также он пояснил, что вино является перспективным для экспортно ориентированных товаров края.

«По прогнозам к 2024 году экспорт вина вырастет почти в 1,5 раза и составит 445 тыс. декалитров. В 2018 году мы презентовали наши вина в Берлине, и как результат – в мае этого года первая партия вина уже отправилась в Германию. Это доказывает конкурентоспособность нашего продукта», - считает вице-губернатор.

Как сообщает пресс-служба администрации края, на Кубани находится треть всех виноградников страны. Ежегодно они дают 45% всего российского винограда, свыше 200 тыс. тонн. Практически половина всех российских вин производится на Кубани. Государственная поддержка отрасли в этом году составляет свыше 714 млн рублей.

Елена Рыжкова