Челябинское УФАС требует лишить лесничества полномочий по охране территорий

Челябинское УФАС России выдало предупреждение главному управлению лесами Челябинской области из-за неправомерного наделения лесничеств функциями федерального государственного надзора и пожарного надзора. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, бюджетные учреждения не имеют права брать на себя обязанности исполнительных органов власти.

Функциями пожарного и лесного надзора лесничества наделяют уставы бюджетных учреждений, которые утверждены главным управлением лесами Челябинской области. Кроме того, на 2017-2019 годы для лесничеств в Челябинской области были утверждены государственные задания на обеспечение соблюдения лесного законодательства. Антимонопольное ведомство потребовало изменить уставы лесничеств и условия государственных заданий для них. Устранить нарушения необходимо до 1 августа 2019 года.