Жительницу Челнов оштрафовали за распространение в соцсетях признанной экстремистской аудиокниги

Горсуд Набережных Челнов оштрафовал местную жительницу на 1 тыс. руб. за публикацию на своей странице в соцсети «Вконтакте» аудиокниги, текст которой ранее был признан экстремистским материалом, а также видеозаписи, сообщает «Idel.Реалии». Суд признал женщину виновной по ст.20.29 КоАП России («производство и распространение экстремистских материалов»).

По материалам суда, женщина разместила видеофайл под названием «У них есть Вера в Аллах, что есть у тебя?», признанный экстремистским материалом решением Черкесского горсуда, и аудиозапись книги «Три основы» Мухамилада Солеха. Последнее произведение также вошло в федеральный перечень экстремистских материалов по решению Уссурийского райсуда в 2014 году.

«Материалы открыты и доступны неограниченному количеству, направлены на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. <...> Обвиняемая вину признала полностью, в содеянном раскаялась»,— говорится в решении суда.

“Ъ-Казань”