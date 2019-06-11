Группа ВИС планирует участвовать в проектах ГЧП в Башкирии

Российский инвестиционный холдинг — группа «ВИС» предпринимателя Игоря Снегурова — планирует участвовать в проектах ГЧП на территории Башкирии. Член совета директоров группы Сергей Ромашов сообщил, что компанию интересуют проекты в разных отраслях, в том числе строительстве объектов транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры. По информации «Башинформа», группа рассматривает также проекты в области медицины и переработки мусора. «ВИС» готова инвестировать в Башкирию не менее 5 млрд руб.

«ВИС» — крупнейший российский оператор ГЧП, специализируется на инвестициях, в состав группы входит консалтинговое и строительное направления. По информации РБК, расцвет бизнеса группы был связан с исполнением крупных контрактов «Газпрома». В числе реализованных проектов — строительство мусоросортировочных заводов и полигонов для захоронения мусора в Новосибирской области, моста через реку Обь. Группа образована в Санкт-Петербурге в 2003 году, штаб-квартира расположена в Москве. Территориальные управления действуют в восьми городах РФ, в том числе в Новом Уренгое, Хабаровске, Ноябрьске, Салехарде, Сургуте, Якутске и других.

Ирина Самойлова