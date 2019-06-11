Прекратить за неимением ответчика

Родственникам умершего лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева предстоит определиться с прекращением его уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам или дождаться приговора суда.

Справка

Напомним, Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова обвинили в мошенничестве на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода в 2015 году. По версии следствия, они взяли 5 млн руб. у однопартийца Дмитрия Дзепы, пообещав победу на выборах, но депутатом тот не стал. После смерти Александра Бочкарева Дмитрий Дзепа, которому незадолго до смерти Господин Бочкарев вернул деньги в суде, уехал за границу и решил не участвовать в процессе. На данный момент в качестве руководителя реготделения партии рассматривается кандидатура Татьяны Гриневич. Лидер справороссов умер от тромбоэмболии легочной артерии на фоне лимфолейкоза 24 мая. После случившегося гособвинитель Ирина Кулишева не стала готовиться к назначенным прениям. Защита подсудимых ходатайствовала о вызове матери, дочери и вдовы Александра Бочкарева, которым предстоит определиться с прекращением уголовного дела — по нереабилитирующим обстоятельствам — или дождаться приговора суда. Собеседники “Ъ-Приволжье” отметили, что родственники склоняются к первому варианту. Заседание по этому вопросу назначено на 17 июня.

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, незадолго до смерти Александр Бочкарев встречался с бывшим заместителем губернатора Нижегородской области Романом Антоновым, которого считал инициатором своего уголовного дела. На встрече Антонов якобы признался, что на каком-то этапе участвовал в уголовном деле, но расстались они спокойно и без взаимных претензий.