Директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов награжден орденом Почета

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов вручил орден Почета директору по общим вопросам УГМК Владимиру Белоглазову. В рамках торжественной церемонии награды и благодарности получили 15 жителей УрФО.

В частности, орденом Александра Невского награжден председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила директор Свердловской областной библиотеки Белинского Ольга Опарина. Звание «Народный художник Российской Федерации» присвоено главе тюменского союза художников Александру Новику.

«От имени главы государства и от себя лично Николай Цуканов выразил благодарность за добросовестный труд на благо России, пожелал всем награжденным успешной и плодотворной работы и поздравил с наступающим государственным праздником – Днем России»,— сообщили в пресс-службе полпредства.