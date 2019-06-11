Бывшего воронежского полицейского задержали при получении 2 млн рублей за прослушку

На основании материалов УФСБ России по Воронежской области региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего бывшего полицейского, которого подозревают в покушении на нарушение тайны переписки и телефонных переговоров (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 138 УК РФ). Об этом сообщают в самом ведомстве. Там не раскрывают имя подозреваемого, но сообщают, что, работая ранее в полиции, он был осужден в 2018 году за разглашенние гостайны (ст. 283 УК РФ). По информации собственных источников Defacto, подозреваемым по делу может выступать сотрудник местного детективного агентства Puaro Сергей Пономарев.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый на территории Левобережного района Воронежа получил от знакомого 2 млн руб., взамен пообещав в течение месяца прослушивать телефонных переговоры его компаньона без согласия последнего. Сотрудники региональных СК и УФСБ задержали мужчину с поличным при получении вышеуказанной суммы. При проведении допроса подозреваемый дал признательные показания. Расследование продолжается.

Валерия Розбот