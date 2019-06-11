Производитель опиоидных обезболивающих Insys Therapeutics подал на банкротство

Американская фармкомпания Insys Therapeutics, одна из корпораций, обвиняемых в опиоидной эпидемии, в понедельник, 10 июня, подала заявку на банкротство. Документ был подан всего через неделю после того, как компания договорилась с Министерством юстиции США о выплате штрафа и компенсаций в размере $225 млн: ее обвиняли в мошенничестве и подкупе врачей, чтобы те выписывали ее обезболивающие.

Основной продукт Insys — обезболивающий спрей Subsys, основой которого является сильный опиоид фентанил и который Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2012 году одобрило в качестве обезболивающего для больных раком. По данным следствия, Insys платила врачам, чтобы те назначали Subsys пациентам, у многих из которых не было рака.

Insys обратилась с просьбой о защите от кредиторов по главе 11 американского Кодекса о банкротствах, в соответствии с которой в случае подачи заявления на банкротство все судебные иски замораживаются. Основным долгом компании является обязанность выплат по соглашению с Минюстом, в то же время уже на конец марта активы Insys составляли $175,1 млн, а долги — $262,5 млн.

В последнее время в США все чаще говорят об «опиоидной эпидемии». По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 по 2017 год в США от передозировки опиоидов умерли около 400 тыс. человек, причем около половины этих смертей приходится на прописанные обезболивающие.

Яна Рождественская