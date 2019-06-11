Получено разрешение на строительство тепличного комбината «Пермский»

В Чусовом начались земельные работы на площадке будущего тепличного комплекса «Пермский». В начале месяца на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «ТК „Пермский“» получило разрешение на строительство комплекса.

До конца 2020 года компания намерена построить в Чусовом и ввести в эксплуатацию тепличный комплекс с собственным энергоцентром. Вывод ТК на проектную мощность запланирован в 2021 году. В тепличных блоках общей площадью 24,5 га будет круглогодично выращиваться экологически чистая овощная продукция защищенного грунта — огурцы и томаты. Реализация проекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов РФ овощами в объеме, превышающем 20 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в проект — более 7 млрд руб. Планируется создать около 400 рабочих мест.

Тепличный комплекс, к строительству которого инвестор приступает на территории Пермского края, крупнейший среди возводимых УК «Агроменеджмент» в настоящее время (к вводу в эксплуатацию готовятся еще тепличные комплексы в Республике Коми — 11,8 га и Республике Чувашии — 23,6 га). К возведению объекта будут привлечены и местные подрядные организации.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в мае в рамках совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту ООО «ТК „Пермский“» по строительству тепличного комплекса в Чусовом был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.