Покупкой «Индюшкина» интересуются несколько компаний

Покупкой Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (бренд «Индюшкин»), входившего до банкротства в тройку крупнейших российских производителей мяса индейки, интересуются несколько профильных игроков рынка. С ними ведутся переговоры, сообщил сегодня на пресс-конференции «Коммерсантъ-Башкортостана» замминистра сельского хозяйства республики Юрий Лысов, не уточнив, какие именно компании заинтересованы в покупке предприятия.

Он отметил, что крупнейший кредитор предприятия Россельхозбанк готов сдать инвестору комплекс в аренду с последующим выкупом. Замминистра предположил, что торги по продаже имущества банкрота пройдут во второй половине года. «Есть уверенность, что уникальное производство заработает»,— добавил он.

БПК до банкротства принадлежал членам семьи предпринимателя Марселя Юсупова и основному владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Доля семьи Юсуповых заложена в Россельхозбанке. Инициатором банкротства предприятия стала ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам за долг в размере 200 млн руб. Требований крупнейшего кредитора БПК — Россельхозбанка — превышают 12 млрд руб., общий объем требований кредиторов — 17 млрд руб. Работа предприятия заморожена с осени 2017 года.

Наталья Павлова