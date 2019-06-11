Курьерские службы Яндекса начали доставку еды в Сочи

С сегодняшнего дня, 11 июня, Яндекс.Еда начал доставку блюд из кафе из ресторанов курортной столицы собственными курьерскими службами, сообщается в пресс-релизе компании. Среднее время доставки составит 32 минуты.

С Яндекс.Едой в Сочи уже сотрудничают около 80 заведений общепита, в частности, рестораны сети «Кофемания», «Рис», «Макдоналдс», пиццерии «Папа Джонс» и т. д.

Ранее Яндекс.Еда оказывало услуги по доставке продуктов в Сочи по системе «маркетплейс», когда блюда привозили курьеры самих заведений. На сегодняшний день фирменная доставка сервиса действует в 21 городе России, включая Краснодар.

Андрей Ульченко