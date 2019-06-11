Профицит бюджета Орловской области увеличился до 326 млн рублей

26 июня в орловском облсовете состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год. По данным пресс-службы правительства Орловской области, бюджет, как и предполагалось ранее, впервые с 2011 года исполнен с профицитом. Его объем в начале года составлял около 300 млн руб., теперь скорректирован до 326,1 млн руб., уточнили в правительстве. Доходы областной казны составили 33,2 млрд руб. с приростом к уровню 2017 года на 5,022 млрд руб. (17,8%), расходы — 32,9 млрд руб. с приростом к уровню 2017 года на 2,4 млрд руб. (8,1%).

Напомним, что региону нечем компенсировать дефицит: лимит госдолга Орловской области близок к верхнему пределу.

О бюджетах регионов Черноземья — в публикации “Ъ-Черноземье” «Бюджеты равняются на исполнение».

Валерия Розбот