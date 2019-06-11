«Кинотавр» пополнился дебютантами

На «Кинотавре» покажут фильмы Александра Лунгина и Валерии Гай Германики. В основной конкурсной программе в этом году представлены 15 фильмов, шесть из них — дебюты. А около половины лент снято режиссерами-женщинами. Какие фильмы стоит смотреть в Сочи в этом году? Об этом — Виктория Феофанова и Юлия Грицай.

30-й «Кинотавр» вновь начался с политических заявлений. В прошлом году глава жюри фестиваля Алексей Попогребский призвал власти освободить Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. А в этом глава жюри Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова. Но фильмом открытия стала далекая от политики лента — «Одесса» Валерия Тодоровского. И это идеальная картина, чтобы дать старт «Кинотавру», считает кинокритик Егор Москвитин: «Это история семьи, которая выясняет отношения, будучи запертой на неделю друг с другом на берегу моря. Это ровно то, чем и является “Кинотавр”, который в этом году посвящен семейным фильмам. Семь дней разборок на берегу моря. История наших 1970-х рассказана через историю одной семьи, а та, в свою очередь, увидена глазами ребенка. Это такое приглашение к ностальгии, которое прекрасно».

Несколько картин приехали на «Кинотавр» из Европы. Так, фильм о Первой мировой войне «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, уже побывал на Берлинале, а Sheena667 Григория Добрыгина в Роттердаме. Эти фильмы в списке фаворитов и в Сочи. Еще один — переосмысление пьесы Александра Островского «Гроза», снятое Григорием Константинопольским. Он участвует в фестивале второй год подряд, в 2018-м его «Русский бес» собрал положительные отзывы критиков. Того же ждут и от «Грозы».

Но много в этом году и дебютантов — это примерно половина всех режиссеров, представивших картины на конкурс. На прошлом «Кинотавре» было две программы — для старожилов и для тех, кто приехал на фестиваль в первый раз. Но теперь от этой практики решили отказаться. При этом наблюдать за новыми работами завсегдатаев не менее интересно, говорит редактор сайтов «Кино-театр.ру» и «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Из старожилов можно отметить Валерию Гай Германику. Последнее время ее карьера находится в мощной турбулентности. И материалы ее новой картины с Высоцкой были довольно интригующие, может быть, даже нетипичные для нее. Интересно посмотреть, куда вырулил ее режиссерский почерк и насколько это будет органично. Еще один завсегдатай фестиваля — это Юрий Быков. Лично я не ожидаю каких-то сюрпризов, мне кажется, что он относится к той категории режиссеров, которые бьют в одну точку, и даже нарезка кадров из нового фильма выглядит так, как будто ее можно было вставить в любые другие его фильмы».

Закроется «Кинотавр» в субботу фильмом «Француз» режиссера Андрея Смирнова. Как и в фильме открытия, действие происходит в советское время. Правда, уже в период оттепели. Французский студент приезжает учиться в МГУ и погружается в культурную жизнь Москвы. А параллельно ищет своего отца — белого офицера, арестованного в конце 30-х годов.

Кроме Константина Хабенского в жюри основного конкурса вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.