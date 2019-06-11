Минимальная стоимость одного «квадрата» жилья в Екатеринбурге составляет более 33 тысяч рублей

В Екатеринбурге самая низкая стоимость квадратного метра жилья составляет более 33 тыс. руб. — за такую цену выставлена трехкомнатная квартира в около 80 кв. м в микрорайоне Кольцово. Об этом сообщили аналитики портала недвижимости N1.ru. На втором месте — четырехкомнатная квартира на Старой сортировке со стоимостью в 34,8 тыс. руб. за «квадрат». По данным аналитиков, самая дешевая квартира стоимостью около 2 млн руб. находится в микрорайоне Горный щит – цена ее составила более 37,3 тыс. руб. за «квадрат».

«Самая низкая стоимость квадратного метра оказалась в огромных квартирах на окраинах, однако стоимость таких объектов в целом не будет наименьшей на рынке. Если оценивать объект по общей цене, то лидерами среди самых дешевых объектов будут микростудии на окраинах по цене до 1 млн руб., которых сейчас в продаже достаточно много»,— пояснила руководитель проекта N1.ru в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

Аналитики сообщают, что сегодня в Екатеринбурге стоимость «квадрата» в самой дешевой квартире ниже стоимости этого показателя в самой дорогой жилой недвижимости в девять раз. Самая высокая цена «квадрата» в 302,8 тыс. руб. зафиксирована в центре на улице Николая Никонова в пятикомнатной квартире.