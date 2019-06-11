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Американский виолончелист, композитор и певец в «Бродячей собаке»

Заряжаемся музыкой 26 июня в кабаре-кафе «Бродячая Собака»

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Американский виолончелист, композитор и певец российского происхождения Ян Максин вновь посетит Новосибирск в рамках мирового турне в преддверии нового альбома. На этом концерте музыкант познакомит новосибирцев с самыми свежими инструментальными композициями, вдохновленными народной музыкой из самых разных уголков мира — от Балкан до Ближнего Востока и от Кавказа до Восточной Сибири. Почему такой разброс в музыке? Сам Ян Максин родился в Санкт-Петербурге, а вырос и сложился как музыкант в Соединенных Штатах, впитав в себя все богатство музыкальных культур — от России, Западной Европы и Балкан до Ближнего Востока и Америки.

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