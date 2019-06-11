Нижегородский ученый-физик стал лауреатом государственной премии

Заместитель директора Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН, Нижний Новгород) по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Ефим Хазанов стал лауреатом государственной премии Российской Федерации 2018 года в области науки и технологий.

Как сообщает пресс-служба ИПФ РАН, вместе с коллегами 12 июня в Кремле Ефим Хазанов получит награду за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

По руководством господина Хазанова были разработаны уникальные оптические изоляторы для обсерваторий LIGO (США) и VIRGO (Италия), способные работать при большой мощности лазерного излучения. Благодаря исследованиям коллектива ученых, в том числе и Ефима Хазанова, удалось улучшить чувствительность детектора до смещений в 10 тыс. раз меньше размера атомного ядра. В результате в 2016 году ученые LIGO впервые зафиксировали появление гравитационных волн, возникших после слияния двух гигантских черных дыр.

Андрей Репин