Па факту отравления гостей на свадьбе завели уловное дело Следователи изъяли из пищеблока загородного клуба «Ранчо 636» образцы воды и продуктов, которые были использованы для приготовления блюд.

Уголовное дело возбуждено по факту отравления гостей. Об этом сообщает следственный комитет по Нижегородской области.

Справка:

По версии следствия, посетителям были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей. 25 человек из числа гостей почувствовали себя плохо, девять из них были госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевая интоксикация». Сейчас допрошены сотрудники заведения, изъята необходимая документация. Работа загородного клуба приостановлена. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, возбудителем, вызвавшим пищевое отравление у посетителей, стал золотистый стафилококк. Этот же возбудитель выделен у шести сотрудников пищеблока и в приготовленном кулинарном блюде — шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими. На месте сотрудники службы выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима: нарушение технологии приготовления пищи (набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутсвие холодного цеха для приготовления салатов, компоненты салата хранились больше допустимого времени), технологии мытья посуды, несоблюдение личной гигиены сотрудниками и многие другие.

Напомним, массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в Дзержинске, где гости отмечали свадьбу. Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, пострадали 26 человек, 17 из них были госпитализированы.