Установка видеокамер в судах Башкирии обойдется в 101,8 млн рублей

ГКУ «Государственное юридическое бюро» вчера подвело итоги аукциона на поставку комплексов средств аудио и видеозаписи судебных заседаний в кабинетах мировых судей Башкирии. Победителем торгов стало уфимское ООО «Смартрегион», следует из сообщения на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником торгов, предложила исполнить контракт начальной стоимостью 102,3 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 101,79 млн руб.

Согласно техзаданию, компания должна до 30 ноября поставить 272 комплекса технических средств аудио-видеозаписи, из них 172 — для кабинетов мировых судей, 87 комплексов для зала судебного заседания с вводом в эксплуатацию и три комплекса для зала судебного заседания без ввода в эксплуатацию.

ООО «Смартрегион», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в марте этого года. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Она занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Компания принадлежит Руслану Полетаеву.

Майя Иванова