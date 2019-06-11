Нижегородский фитнес-клуб выплатил компенсацию женщине, отравившейся хлором

Фитнес-клуб Gold’s Fitness, расположенный в нижегородском отеле Hampton by Hillton, выплатил компенсацию 35-летней женщине, пострадавшей во время занятий по плаванию в феврале 2019 года. Как сообщает региональная прокуратура, стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с условиями которого женщине выплачено 10 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», 6 февраля 2019 года после занятий в бассейне фитнес-клуба один взрослый и пятеро детей и подростков были госпитализированы с признаками отравления хлором. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Представители фитнес-клуба тогда заявляли, что показатели содержания хлора в воде и в воздухе на момент инцидента были в норме. Однако, в результате санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзор обнаружил нарушения требований к качеству воды в бассейне фитнес-клуба по химическим показателям.

Позже в Роспотребнадзор обратились двое посетителей Gold's Fitness, пострадавших от оказания клубом услуг ненадлежащего качества. В суд были направлены исковые требования о взыскании компенсации морального вреда.

Андрей Репин