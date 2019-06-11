Суд вернул дом охотников в конкурсную массу бизнесмена Михаила Бабина

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что владелец группы компаний «Технологии ресурсов» и «Такси-Город» Михаил Бабин, признанный банкротом, в 2016 году незаконно подарил своей дочери дом охотника, который находится в деревне Карагайкуль Челябинской области. По мнению суда, эта сделка причинила ущерб его кредиторам, а потому здание должно быть возвращено в формирующуюся сейчас конкурсную массу бизнесмена-банкрота. Ранее свердловский арбитраж не нашел нарушений в договоре дарения, указав, что этот дом является для должника единственным пригодным для проживания жильем и поэтому не может быть реализован с конкурсных торгов. Решение апелляционного суда, который вынес иной вердикт, вступило в законную силу.

Суд признал Михаила Бабина банкротом и ввел процедуру реализации его имущества в марте 2019 года по заявлению кредитора Вячеслава Кострикина. Ранее по требованию господина Кострикина суд также вернул в конкурсную массу банкрота автомобиль Honda Accord, который господин Бабин подарил дочери в 2015 году.

Рассматривая спор по дому охотников, апелляция указала, что Михаил Бабин и его семья зарегистрированы по другому адресу. По мнению суда, бизнесмен, передавая дом дочери, «преследовал цель избежать возможного обращения взыскания на принадлежащее ему имущество».

По словам адвоката международного центра защиты прав Globallaw Ильи Красилова, апелляционный суд также указал, что состав имущества, которое будет включено в конкурсную массу гражданина-банкрота, сейчас еще формируется. «Поэтому вывод суда первой инстанции о том, что спорный объект является единственным жилым помещением для должника и его супруги, был сделан с нарушением установленного порядка определения состава имущества, подлежащего включению в конкурсную массу. Впрочем, у Михаила Бабина остается возможность в дальнейшем добиваться исключения дома из конкурсной массы после ее формирования финансовым управляющим в установленном законом порядке»,— пояснил адвокат.

Алексей Буров