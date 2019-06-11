«Молот-Прикамье» сыграет в Восточной конференции ВХЛ

Высшая хоккейная лига приняла решение разделить участников на две конференции, внутри которых будет сформировано по два дивизиона. В следующем сезоне ВХЛ пополнят еще как минимум четыре клуба. Как сообщается на сайте «Молота-Прикамья», пермский клуб будет играть в Восточной конференции. В составе дивизиона «С», помимо «Молота-Прикамья», оказались «Горняк» (Учалы), «Зауралье» (Курган), «Ижсталь» (Ижевск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Торос» (Нефтекамск), «Челмет» (Челябинск), «Южный Урал» (Орск).

Новичками лиги стали «Динамо» из Твери, нижегородское «Торпедо-Горький», «Номад» из Нур-Султана и «Хумо» из Ташкента. Таким образом, в борьбе за лидерство ВХЛ будут бороться более трех десятков клубов. И по мнению руководства «Вышки», именно это стало одной из причин изменить и структуру проведения турнира. Официально структура чемпионата будет представлена общественности только в июле.