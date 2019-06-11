Пермские журналисты готовят пикет в поддержку Ивана Голунова

Бывший главный редактор радио «Эхо Перми», журналист медиапроекта «Четвертый сектор» Анастасия Сечина подала в мэрию Перми уведомление о пикете в поддержку спецкора отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова. Пикет планируется провести 23 июня, у скульптуры «Легенда о Пермском медведе», напротив гостиницы «Урал». В городской администрации подтвердили, что заявка на проведение пикета поступила в мэрию и находится на рассмотрении. Срок рассмотрения заявки составляет три дня.

Вчера пикет был анонсирован в совместном обращении журналистов городского портала 59.ru, интернет-журнала «Звезда», интернет-портала Properm.ru, медиапроекта «Четвертый сектор» и редакции газеты «Аргументы и факты» в Прикамье. «Мы защищаем не только нашего коллегу, мы выступаем в защиту всего журналистского сообщества, свободы слова и печати в России. Сегодня они пришли за Иваном, завтра придут за нами. Мы требуем открытого, справедливого и честного расследования дела Ивана Голунова, признания нарушений при его задержании, привлечения виновных к ответственности»,— говорится в заявлении журналистов, опубликованном в Facebook.

Полицейские задержали Ивана Голунова в Москве 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Полиция утверждает, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже во время обыска в квартире. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В субботу, 8 июня, господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест.