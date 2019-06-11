КоАП войдет в материальное положение

Административные штрафы в России будут рассчитывать, исходя из дохода нарушителя. Концепция нового КоАП, опубликованная правительством, предлагает учитывать материальное положение гражданина при определении наказания. На размер взыскания могут повлиять также смягчающие и отягчающие обстоятельства. “Ъ FM” обсудил с юристами, кому будут на руку такие изменения. Подробности — у Григория Колганова.

«На него же без слез не взглянешь»,— отозвался как-то о действующем КоАП Дмитрий Медведев и поручил разработать новый. В концепции, размещенной на сайте правительства, обнаружилась интересная идея — при определении размера штрафа учитывать материальное положение гражданина и его семьи. Но станет ли наказание более справедливым? Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин надеется, что новый подход заставит обеспеченных россиян платить больше: «Существующие сейчас штрафы для некоторой категории нарушителей вообще штрафами не являются, таким образом, они не предотвращают нарушения в дальнейшем. В данном случае у судьи появляется возможность квалифицировать деяния и наказывать, уже исходя из соразмерности штрафа для нарушителя».

А вот партнер коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук уверен в обратном: будут некоторые послабления для небогатых, причем доказывать свою несостоятельность им придется самим. Но главное — дорожных штрафов нововведение не коснется, считает господин Степанчук. Речь идет о правонарушениях с крупными штрафами в сотни тысяч рублей. Такие есть, например, по так называемой статье о фейковых новостях. «Орган, привлекающий к материальной ответственности, может выбрать размер штрафа — от 300 до 400 тыс. руб. Кроме того, возможно наказание ниже низшего предела. Если гражданин очень бедный, ему назначат 30 тыс. руб. Не думаю, что по всем составам заново будет проводиться оценка общественной опасности с точки зрения размера штрафа».

В любом случае интересно разобраться, каким образом будут узнавать о достатке гражданина. Можно было бы свериться с базами Федеральной налоговой службы или бюро кредитных историй, но вряд ли органы, привлекающие к административной ответственности, а это не всегда суды, станут копать так глубоко. Скорее всего, ограничатся справкой о доходах физического лица, полагает партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов: «Есть технология, которая применяется банками. Она определяет доходную часть. Можно было бы и ее использовать, но, наверное, единственный пока способ — это отталкиваться от НДФЛ. Эта информация легко доступна, благодаря электронным сервисам ее можно получить».

Зависимость штрафов от дохода существует, например, в Финляндии. Однако у нас эффект может быть обратным, опасается заслуженный юрист России, первый зампред думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков. Поэтому и новая концепция Кодекса об административных правонарушениях вызывает у него сомнения: «В идеале все это хорошо, но при нашей нынешней системе будет весьма и весьма проблематично. В Финляндии-то все доходы легализованы. Я даже не знаю, какая часть легализована у нас. Четкого учета доходов нет. Она еще будет стимулировать лишний раз скрывать свои доходы».

Кстати, юристы говорят, что учитывать материальное положение гражданина в исключительных случаях предписывает и нынешний КоАП. Однако никто из собеседников “Ъ FM” не смог вспомнить, чтобы эта норма применялась на практике.

Некоторые положения новой концепции КоАП призваны облегчить участь бизнеса. Например, предлагается исключить ситуации, когда к ответственности привлекается и компания, и ее руководитель. Специалисты отмечают, что действующая норма нередко приводит к банкротству предприятия.