Ольга Дергунова назначена директором ВШМ СПбГУ

Решение о смене директора Школы поддержал председатель Попечительского совета ВШМ СПбГУ, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов: «От лица Попечительского совета ВШМ СПбГУ я хотел бы поблагодарить Андрея Леонидовича за его вклад в становление и развитие Школы. Под его руководством ВШМ завоевала места в международных рейтингах ведущих бизнес-школ. Я полностью поддерживаю кандидатуру Ольги Дергуновой. На протяжении многих лет Ольга Константиновна сотрудничает с ВШМ и также сделала многое для формирования ее основ».

В 2012 году Андрей Костин занял должность декана факультета «Высшая школа менеджмента», а в 2014 году, когда факультет получил статус института, он был назначен его директором. За это время Школа впервые в истории российского бизнес-образования вошла в рейтинги деловой газеты The Financial Times и издания The Economist. Программа Школы Master in Management вошла в рейтинг FT Global Masters in Management в 2013году, заняв 65-е место. Каждый последующий год Школа укрепляла свои позиции, достигнув к 2018 году 23-й строчки.

Андрей Костин отметил, что за последние семь лет ВШМ СПбГУ удалось вывести на международный уровень. В современной цифровой реальности мы вступаем в новый этап, где необходим новый технологический скачок. Для этого требуются расширенные компетенции в сфере цифровой экономики. Ольга Дергунова — один из лучших специалистов России в этом вопросе.

Сотрудничество Ольги Дергуновой с ВШМ СПбГУ продолжается с 2007 года, когда она вошла в состав Попечительского совета. С тех пор она регулярно принимает участие в мероприятиях Школы и выступает с открытыми лекциями.

«Многолетний опыт сотрудничества показал, что ВШМ СПбГУ — это проект с большим потенциалом. И дело не столько в рейтингах, сколько в стремлении и готовности быть лидером и идти в ногу со временем. Масштабный проект по цифровой трансформации Школы это прекрасно иллюстрирует. Уверена, что на прочном фундаменте, заложенном Андреем Леонидовичем, мы сможем продолжать строить современную бизнес-школу, востребованную как в России, так и за рубежом», — считает заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета — единственная российская бизнес-школа, которая входит в топ-95 лучших Европейских школ в рейтинге The Financial Times и имеет престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS.

