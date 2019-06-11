Грузооборот морских портов Балтики за январь-май увеличился на 5%

Объем перевалки грузов в портах Балтийского бассейна по итогам пяти месяцев текущего года увеличился на 5% — до 108,1 млн тонн. В том числе, перевалка сухогрузов выросла на 1,9% — до 46 млн т, наливных грузов — на 7,4% (до 62,2 млн т), сообщили в Ассоциации морских торговых портов России.

В порту Усть-Луга объем перевалки грузов достиг 45,2 млн т (+9,1%), в Большом порту Санкт-Петербург — 25,0 млн т (+1,1%), Приморск — 24,4 млн т (+8%), Высоцк — 8,1 млн т (+7,6%).

Всего по России грузооборот морских портов за январь-май увеличился составил 339,6 млн т, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.