Нижегородские предприятия пищепрома за январь-апрель выпустили продукции на 36,6 млрд рублей

В Нижегородской области по итогам января-апреля 2019 года производство пищевой продукции выросло на 14,7%. По данным регионального минсельхоза, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за указанный период произведено и отгружено продукции на сумму 36,6 млрд руб. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 109%, по производству напитков – 105,9%.

Как сообщалось ранее, в рамках национального проекта Нижегородская область планирует увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза. К 2024 году объем должен достичь 492 млн долл.

В первом квартале 2019 года нижегородскими сельхозпроизводителями на экспорт направлено продукции на 60,6 млн долл.

Андрей Репин